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Автобусы в Новосибирске оснащают системой охраны: это предотвратит трагедии

3 июня 11:23
Фото: Росгвардия
Общественный транспорт в Новосибирске берут под охрану - в салонах автобусов впервые устанавливают тревожные кнопки. Как будет работать охранная система и какие трагедии предотвратит, рассказали в Росгвардии.

Сегодня, 3 июня, на маршрут вышел первый автобус с тревожной сигнализацией. Водитель в критической ситуации может нажать на кнопку и сигнал примет охрана. Его отследят с помощью навигационного спутникового мониторинга.

«АПК «Алмаз» есть в автомобилях, а в 2022 году приняли решение распространить на пассажирский транспорт. С его помощью удастся оперативно пресечь правонарушение: хулиганство, кражу, драки, домогательства и другое. Охранная система уже доказала свою эффективность в других регионах России», - рассказали Atas.info в ведомстве.

Росгвардия заключила договор с ПАТП №4. Таким образом, тревожные кнопки теперь есть в автобусе маршрута № 23 «ОбьГЭС - Микрорайон «Щ» и пассажиры в безопасности. Сигнал поступит охране, которая быстро прибудет на спасение по указанному на онлайн-карте местоположению.

До конца этого года подобные кнопки планируют установить в 200 автобусах. Также обсуждается внедрение охраны в кареты скорой помощи.

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