Автобусы в Новосибирске оснащают системой охраны: это предотвратит трагедии

Сегодня, 3 июня, на маршрут вышел первый автобус с тревожной сигнализацией. Водитель в критической ситуации может нажать на кнопку и сигнал примет охрана. Его отследят с помощью навигационного спутникового мониторинга.
«АПК «Алмаз» есть в автомобилях, а в 2022 году приняли решение распространить на пассажирский транспорт. С его помощью удастся оперативно пресечь правонарушение: хулиганство, кражу, драки, домогательства и другое. Охранная система уже доказала свою эффективность в других регионах России», - рассказали Atas.info в ведомстве.
Росгвардия заключила договор с ПАТП №4. Таким образом, тревожные кнопки теперь есть в автобусе маршрута № 23 «ОбьГЭС - Микрорайон «Щ» и пассажиры в безопасности. Сигнал поступит охране, которая быстро прибудет на спасение по указанному на онлайн-карте местоположению.
До конца этого года подобные кнопки планируют установить в 200 автобусах. Также обсуждается внедрение охраны в кареты скорой помощи.