Автобусы в Новосибирске оснащают системой охраны: это предотвратит трагедии

«АПК «Алмаз» есть в автомобилях, а в 2022 году приняли решение распространить на пассажирский транспорт. С его помощью удастся оперативно пресечь правонарушение: хулиганство, кражу, драки, домогательства и другое. Охранная система уже доказала свою эффективность в других регионах России», - рассказали Atas.info в ведомстве.