День открытых дверей устроили в НВВКУ в честь 55-летия

В ходе торжественной части программы на территории НВВКУ открыли памятник выпускнику училища Максиму Песковому. Он погиб в ходе спецоперации на Украине, закрыв собой вражескую гранату, спасая подчиненных бойцов. Песковому посмертно было присвоено звание Героя России. За годы, прошедшие с момента основания НВВКУ, два бывших курсанта стали Героями Советского Союза, 27 присвоено звание Героя России, сообщает издание "Родные берега".