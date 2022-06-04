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День открытых дверей устроили в НВВКУ в честь 55-летия

4 июня 10:32
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Новосибирском высшем военном командном училище прошел день открытых дверей. День рождения училища отметили показательным выступлением курсантов

В субботу, 4 июня, в Новосибирском высшем военном командном училище (НВВКУ) прошел день открытых дверей. Его провели в честь 55-летия со дня основания училища. Гости наблюдали за показательными выступлениями курсантов и смогли оценить строевую подготовку выпускников НВВКУ разных лет.

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В ходе торжественной части программы на территории НВВКУ открыли памятник выпускнику училища Максиму Песковому. Он погиб в ходе спецоперации на Украине, закрыв собой вражескую гранату, спасая подчиненных бойцов. Песковому посмертно было присвоено звание Героя России. За годы, прошедшие с момента основания НВВКУ, два бывших курсанта стали Героями Советского Союза, 27 присвоено звание Героя России, сообщает издание "Родные берега".

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