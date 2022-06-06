Официально результаты экзаменов, которые школьники сдавали 1 июня, должны быть опубликованы во вторник 7 июня 2022 года. Но Новосибирский институт мониторинга и развития образования сообщает, что уже сегодня, 6 июня оценки начали публиковать опубликованы в личных кабинетах муниципальных органов управления образованием и образовательных организаций для ознакомления участников.