Официально результаты экзаменов, которые школьники сдавали 1 июня, должны быть опубликованы во вторник 7 июня 2022 года. Но Новосибирский институт мониторинга и развития образования сообщает, что уже сегодня, 6 июня оценки начали публиковать опубликованы в личных кабинетах муниципальных органов управления образованием и образовательных организаций для ознакомления участников.
Результаты будут утверждены на заседании Государственной экзаменационной комиссии Новосибирской области (протокол № 45 от 6 июня 2022 года).
Уже завтра, 7 июня, девятиклассники массово сдают ОГЭ по русскому языку.