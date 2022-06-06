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ОГЭ 2022 для 9 классов: результаты по физике, химии, истории, биологии в Новосибирске

6 июня 11:25
Фото: Медиахолдинг1Mi
Июнь - время сдачи ОГЭ и ЕГЭ в школах России
О публикации предварительных результатах ОГЭ 2022 по четырем школьным предметам информирует НИМРО. Рассказываем, как узнать оценку физике, химии, истории, биологии ученикам и их родителям.

Официально результаты экзаменов, которые школьники сдавали 1 июня, должны быть опубликованы во вторник 7 июня 2022 года. Но Новосибирский институт мониторинга и развития образования сообщает, что уже сегодня, 6 июня оценки начали публиковать опубликованы в личных кабинетах муниципальных органов управления образованием и образовательных организаций для ознакомления участников.

Результаты будут утверждены на заседании Государственной экзаменационной комиссии Новосибирской области (протокол № 45 от 6 июня 2022 года).

Уже завтра, 7 июня, девятиклассники массово сдают ОГЭ по русскому языку.

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