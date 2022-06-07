Курорты России и не только: куда полетят летом новосибирцы вместо Италии и Греции

В Псковской области находится памятник культуры России - Святогорский монастырь XVI века, где похоронен Александр Сергеевич Пушкин. В окрестностях храма открыт музей-заповедник «Михайловское». Туристы приезжают посмотреть могилу поэта и родовой склеп.
Видимо, после пандемии россияне уже привыкли к закрытым границам и теперь не понаслышке знают, как занимательно отдохнуть в своей стране. Наши читатели признались, что стали чаще летать в Астрахань. Их привлекает рыбалка, исторические места и фрукты.
Астрахань славится архитектурными строениями и старинными музеями. Также туристы не прочь покататься на теплоходе по Волге.
«Новосибирцы чаще летают в Москву, Сочи и Санкт-Петербург. А вот в Дагестан пассажиропоток незначительный. Надеемся, что будет больше летать в Иссык-Куль, когда откроют направление с 19 июня», - рассказали Atas.info представители аэропорта Толмачево.
Некоторые наши читатели уже рассказали, что планируют посетить Киргизию, в том числе «горячее озеро» Иссык-Куль. Оно входит в топ-7 самых глубоких озер мира. Туристов привлекает сочетание горного и морского климата в этом месте.
«Сейчас дичайший аншлаг в Абхазии и Махачкале. Отдых в этих местах не подойдет тем, кто нелюдим. Однако там очень красиво и жаль будет это упустить. Горный воздух, вкусная еда. Там много благоустроенных пляжей, есть знаменитый Сулакский каньон и Чиркейское водохранилище с бирюзовой водой», - поделился новосибирец с журналистом сайта.
Также многие новосибирцы по-прежнему выбирают для отдыха Турцию и Дубай. Среди российских городов выделяют Сочи, Нижний Новгород и Санкт-Петербург.