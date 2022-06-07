Курорты России и не только: куда полетят летом новосибирцы вместо Италии и Греции

«Сейчас дичайший аншлаг в Абхазии и Махачкале. Отдых в этих местах не подойдет тем, кто нелюдим. Однако там очень красиво и жаль будет это упустить. Горный воздух, вкусная еда. Там много благоустроенных пляжей, есть знаменитый Сулакский каньон и Чиркейское водохранилище с бирюзовой водой», - поделился новосибирец с журналистом сайта.