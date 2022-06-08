Этим летом площадку планировали подготовить для стелы, но пока на объекте тишина. Сроки работ сдвигают не впервые, хотя ещё зимой начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Алексей Кондратьев докладывал, что благоустройство площади завершат к сентябрю.