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Стела «Город трудовой доблести» в Новосибирске завалила экспертизу, или не заявлялась

8 июня 09:11
Фото: мэрия Новосибирска
Стела «Новосибирск - Город трудовой доблести» не прошла экспертизу – теперь её установка затягивается. При этом власти говорили, что объект появится на площади Калинина к ноябрю 2022 года.

Этим летом площадку планировали подготовить для стелы, но пока на объекте тишина. Сроки работ сдвигают не впервые, хотя ещё зимой начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Алексей Кондратьев докладывал, что благоустройство площади завершат к сентябрю.

Весной этого года чиновники мэрии заявляли, что саботирует установку стелы компания «Дизайнмастер», которая якобы не хочет убирать рекламные конструкции с площади. С ними договорилась вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, а после опубликовала график работ по установки стелы.

Согласно расписанию, до 15 апреля смета должна была пройти экспертизу, но на конец мая она там ещё не находилась. При этом торжественно открыть стелу «Город трудовой доблести» обещают 3 ноября 2022 года, пишет Сибкрай.ру.

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