atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Троллейбусы с медведем и тигром запустили в Новосибирске – зоопарк отмечает юбилей

8 июня 05:32
Фото: Новосибирский зоопарк
Новосибирский зоопарк имени Шило в честь 75-летнего юбилея запустил по городу брендированные троллейбусы. Об этом рассказали в группе зверинца во «ВКонтакте».

На троллейбусах изображены белые медведи, львы, попугаи и другие обитатели зоопарка. Один из таких курсирует по левому берегу мегаполиса на Станиславском жилмассиве, на другом можно проехать до вокзала Новосибирск-Главный.

«Запуск брендированных троллейбусов состоялся по сотрудничеству с МКП «ГорЭлектроТранспорт». Мы долго их ждали, теперь они ездят по Новосибирску», - сообщили представители зоопарка.

Новосибирский зоопарк отметит юбилей 20 августа 2022 года. Традиционно гостей ждут подарки и развлекательные программы.

Материалы по теме
Фламинго впервые вышли на улицу в Новосибирском зоопаркеВ Новосибирске животные зоопарка получили праздничные угощения в день ПасхиУ пары гудзонских волков родились четыре малыша в зоопарке Новосибирска Крадущийся манул из Новосибирска стал звездой московского зоопарка
#Новости#Новосибирская область#Новосибирск#Транспорт
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Памятник воинам-толмачевцам раскололся при демонтаже под Новосибирском
Сегодня, 09:48
В Новосибирске на авиакомпанию возбудили дело из-за задержки рейса
Сегодня, 11:19
Жительница Новосибирска не смогла улететь в Турцию из-за ажиотажа на билеты
Сегодня, 10:44
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52