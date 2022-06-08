Троллейбусы с медведем и тигром запустили в Новосибирске – зоопарк отмечает юбилей

На троллейбусах изображены белые медведи, львы, попугаи и другие обитатели зоопарка. Один из таких курсирует по левому берегу мегаполиса на Станиславском жилмассиве, на другом можно проехать до вокзала Новосибирск-Главный.
«Запуск брендированных троллейбусов состоялся по сотрудничеству с МКП «ГорЭлектроТранспорт». Мы долго их ждали, теперь они ездят по Новосибирску», - сообщили представители зоопарка.
Новосибирский зоопарк отметит юбилей 20 августа 2022 года. Традиционно гостей ждут подарки и развлекательные программы.