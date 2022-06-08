Лейтенант Цыдыпов достойно проявил себя в бою на Украине. Рискуя жизнью, он спас 150 сослуживцев от смерти. В результате получил тяжелые ранения, ожоги и контузию. За проявленный героизм Балдан получил звание Героя Российской Федерации.
«Мы гордимся, что Балдан прошел подготовку в нашем училище. Его подвиг – высшее проявление патриотизма, верности присяге и служения Отечеству», - пишут в паблике «Новосибирская область» в соцсети.
Отмечается, что из НВВКУ выпустили около 20 000 офицеров. А 30 из них удостоили звания героев СССР и РФ.