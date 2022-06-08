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Военный из Новосибирска Цыдыпов стал героем РФ: в боях на Украине он был тяжело ранен

8 июня 05:58
Фото: Новосибирская область/группа ВК
Звание Героя РФ получил 23-летний выпускник Новосибирского высшего военного командного училища Балдан Цыдыпов, который проявил отвагу в ходе спецоперации. Об этом сообщает группа правительства региона во «ВКонтакте».

Лейтенант Цыдыпов достойно проявил себя в бою на Украине. Рискуя жизнью, он спас 150 сослуживцев от смерти. В результате получил тяжелые ранения, ожоги и контузию. За проявленный героизм Балдан получил звание Героя Российской Федерации.

«Мы гордимся, что Балдан прошел подготовку в нашем училище. Его подвиг – высшее проявление патриотизма, верности присяге и служения Отечеству», - пишут в паблике «Новосибирская область» в соцсети.

Отмечается, что из НВВКУ выпустили около 20 000 офицеров. А 30 из них удостоили звания героев СССР и РФ.

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