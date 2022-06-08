Лейтенант Цыдыпов достойно проявил себя в бою на Украине. Рискуя жизнью, он спас 150 сослуживцев от смерти. В результате получил тяжелые ранения, ожоги и контузию. За проявленный героизм Балдан получил звание Героя Российской Федерации.