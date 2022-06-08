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За оштрафованного директора школы № 76 заступился министр образования Новосибирска

8 июня 08:16
Фото: Медиахолдинг1Mi
Глава Минобразования Новосибирской области Сергей Федорчук поддержал директора школы №76 Надежду Равлюк, которую оштрафовали за переполненные классы. Об этом он заявил в ходе прямого эфира на ОТС 8 июня.

Министр не увидел в действиях руководителя образовательного учреждения нарушений. Наоборот, он отметил, что Равлюк поступила правильно в условиях дефицита мест.

«Я в данном случае поддерживаю директора полностью. Она использовала все возможности, чтобы создать условия обучения для детей. Действовала в их интересах», - сказал Сергей Федорчук.

Напомним, Надежду Равлюк оштрафовали за нарушение нормативов Роспотребнадзора по заполняемости классов. Тогда за неё вступилась прокуратура и скоро состоится нового заседание, где суд может пересмотреть санкции.

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#Новости#Новосибирск#Политика
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