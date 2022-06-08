Министр не увидел в действиях руководителя образовательного учреждения нарушений. Наоборот, он отметил, что Равлюк поступила правильно в условиях дефицита мест.
«Я в данном случае поддерживаю директора полностью. Она использовала все возможности, чтобы создать условия обучения для детей. Действовала в их интересах», - сказал Сергей Федорчук.
Напомним, Надежду Равлюк оштрафовали за нарушение нормативов Роспотребнадзора по заполняемости классов. Тогда за неё вступилась прокуратура и скоро состоится нового заседание, где суд может пересмотреть санкции.