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Новосибирцев напугала семья медведей вблизи деревни – есть ли угроза жителям

9 июня 08:17
Фото: Инцидент Новосибирск
Жители Коченевского района Новосибирской области заметили медведицу с двумя медвежатами недалеко от деревни Овчинниково. Об этом они написали в социальных сетях.

В Минприроды региона рассказали, что медведей стали чаще замечать люди в Убинском и Куйбышевском районах. Однако угрозу для жизни они не представляют – трагических случаев не зарегистрировано.

«Ситуация под контролем. В случаи каких-либо угроз будем оперативно реагировать. Медведи не будут трогать людей, если их не будут беспокоить. Они выходят из леса по разным причинам, но это не всегда из-за голода. Им просто хочется погулять по местности, поискать ягоду», - прокомментировали Atas.info в ведомстве.

Специалисты заверили, что сами косолапые по большей части трусливые и не будут приближаться к людям. Но их станут замечать ещё чаще, когда начнется гон.

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