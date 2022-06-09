Новосибирцев напугала семья медведей вблизи деревни – есть ли угроза жителям

«Ситуация под контролем. В случаи каких-либо угроз будем оперативно реагировать. Медведи не будут трогать людей, если их не будут беспокоить. Они выходят из леса по разным причинам, но это не всегда из-за голода. Им просто хочется погулять по местности, поискать ягоду», - прокомментировали Atas.info в ведомстве.