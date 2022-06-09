Новосибирцев напугала семья медведей вблизи деревни – есть ли угроза жителям

В Минприроды региона рассказали, что медведей стали чаще замечать люди в Убинском и Куйбышевском районах. Однако угрозу для жизни они не представляют – трагических случаев не зарегистрировано.
«Ситуация под контролем. В случаи каких-либо угроз будем оперативно реагировать. Медведи не будут трогать людей, если их не будут беспокоить. Они выходят из леса по разным причинам, но это не всегда из-за голода. Им просто хочется погулять по местности, поискать ягоду», - прокомментировали Atas.info в ведомстве.
Специалисты заверили, что сами косолапые по большей части трусливые и не будут приближаться к людям. Но их станут замечать ещё чаще, когда начнется гон.