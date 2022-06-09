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Стелу «Новосибирск - Город трудовой доблести» давно согласовали, заявила Терешкова

9 июня 04:17
Фото: мэрия Новосибирска
Проектно-сметную документацию стелы «Город трудовой доблести» в Новосибирске уже согласовали. Об этом заявила вице-мэр Анна Терешкова на своей странице во «ВКонтакте» 8 июня, тем самым опровергнув информацию о провале экспертизы.

«Мне очень удивительно, как легко сейчас можно исказить. Проект Стелы «Город трудовой доблести» прошёл все экспертизы и согласования на всех уровнях. Сейчас специалисты изготавливают её на заводе», - написала Терешкова.

Напомним, ещё вчера в СМИ прогремела новость о том, что стела якобы провалила экспертизы, либо вообще ещё не подала документы на проверку. При этом её по-прежнему обещают открыть к 3 ноября 2022 году.

Сейчас на площади Калинина, где установят стелу, никаких работ не происходит. Но, как сказала заммэра Новосибирска Анна Терешкова, это ничего не значит – работы идут.

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