Стелу «Новосибирск - Город трудовой доблести» давно согласовали, заявила Терешкова

«Мне очень удивительно, как легко сейчас можно исказить. Проект Стелы «Город трудовой доблести» прошёл все экспертизы и согласования на всех уровнях. Сейчас специалисты изготавливают её на заводе», - написала Терешкова.
Напомним, ещё вчера в СМИ прогремела новость о том, что стела якобы провалила экспертизы, либо вообще ещё не подала документы на проверку. При этом её по-прежнему обещают открыть к 3 ноября 2022 году.
Сейчас на площади Калинина, где установят стелу, никаких работ не происходит. Но, как сказала заммэра Новосибирска Анна Терешкова, это ничего не значит – работы идут.