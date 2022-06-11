На сцене Михайловской набережной до вечера будут выступать творческие коллективы. Для детей подготовили огромный батут для прыжков, также в этот день можно сходить на кукольное представление. Кроме того, на площадке разместят фотозону с красивыми видами России.
Многие мероприятия в этом году также посветили 350-летию Петра I. В честь этого события в Каца пройдет музыкально выступление, а организаторы «Сибирского огня» подготовили отдельную реконструкцию про императора.
В 2022 году День России пройдет без салюта и приглашенных звезд эстрады. Вероятно, такие торжества перенесли на День города. Все площадки закроют в 23:00 по местному времени.