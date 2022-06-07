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Вместо салюта световое шоу: как отметит Новосибирск День России 12 июня 2022 года

7 июня 07:52
Фото: Медиахолдинг1Mi
Власти Новосибирской области подготовили около 200 праздничных программ ко Дню России 12 июня 2022 года. Самую грандиозную площадку развернут на Михайловской набережной, рассказал и.о. министра культуры региона Юрий Зимняков на пресс-конференции ТАСС.

В этом году все программы посвятят Дню России, юбилею Петра I и 85-летию Новосибирской области. На сцене набережной с 12:00 до 21:00 состоятся тематические концерты детских и ведущих творческих коллективов.

«Будет очень много мероприятий, около 200. Основные события пройдут на набережной. Там выступят солисты Новосибирской филармонии, артисты русского народного хора, также курсанты и бойцы национальной гвардии покажут свои программы», - рассказал Зимняков.

Кроме того, по словам министра, для горожан и гостей города готовят 20 площадок – фотозоны, батуты для прыжков, а также промостойку «Поздравь Россию». Каждый сибиряк сможет записать поздравление на камеру и лучшие будут транслировать с центрального экрана.

«Возле клуба «Революция» в 16:00 пройдет концерт кавер группы «Генеральный секретарь». Также возле филармонии состоится концерт со спецэффектами, такое световое шоу под марш военных, посвященное Петру I», - добавил министр.

Впервые за два года с начала пандемии сибиряков ждет зрелищный фестиваль «Сибирский огонь». Программу празднования можно почитать в материале Atas.info.

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