Кроме того, по словам министра, для горожан и гостей города готовят 20 площадок – фотозоны, батуты для прыжков, а также промостойку «Поздравь Россию». Каждый сибиряк сможет записать поздравление на камеру и лучшие будут транслировать с центрального экрана.