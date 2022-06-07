В этом году все программы посвятят Дню России, юбилею Петра I и 85-летию Новосибирской области. На сцене набережной с 12:00 до 21:00 состоятся тематические концерты детских и ведущих творческих коллективов.
«Будет очень много мероприятий, около 200. Основные события пройдут на набережной. Там выступят солисты Новосибирской филармонии, артисты русского народного хора, также курсанты и бойцы национальной гвардии покажут свои программы», - рассказал Зимняков.
Кроме того, по словам министра, для горожан и гостей города готовят 20 площадок – фотозоны, батуты для прыжков, а также промостойку «Поздравь Россию». Каждый сибиряк сможет записать поздравление на камеру и лучшие будут транслировать с центрального экрана.
«Возле клуба «Революция» в 16:00 пройдет концерт кавер группы «Генеральный секретарь». Также возле филармонии состоится концерт со спецэффектами, такое световое шоу под марш военных, посвященное Петру I», - добавил министр.
Впервые за два года с начала пандемии сибиряков ждет зрелищный фестиваль «Сибирский огонь». Программу празднования можно почитать в материале Atas.info.