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Инфекционисты прогнозируют всплеск заболеваемости коронавирусом в Новосибирске осенью

13 июня 02:32
Фото: Медиахолдинг1Mi
В начале осени в Новосибирской области может начаться подъем заболеваемости COVID-19 из-за распространения нового варианта коронавируса

Новая волна коронавирснуй инфекции может накрыть Новосибирскую область осенью 2022 года из-за распространения в мире новой высокозаразной разновидности омикрона ВА.4 и ВА.5. В мире отмечен подъем заболеваемости, и распространение болезни в России лишь вопрос времени, считает эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев.

С коллегой согласен главный врач лаборатории "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков. Однако, по мнению медика, заболевание будет протекать относительно легко, поскольку значительная часть населения региона вакцинирована.

Между тем, терапевт Варваре Веретюк обращает внимание на то, что уровень коллективного снижается – люди расслабились из-за резкого спада заболеваемости, и пренебрегают ревакцинацией, что в итоге будет способствовать быстрому распространению новых мутаций омикрона.

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#Новости#Новосибирская область#Коронавирус#Новосибирск#Политика
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