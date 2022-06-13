Инфекционисты прогнозируют всплеск заболеваемости коронавирусом в Новосибирске осенью

Между тем, терапевт Варваре Веретюк обращает внимание на то, что уровень коллективного снижается – люди расслабились из-за резкого спада заболеваемости, и пренебрегают ревакцинацией, что в итоге будет способствовать быстрому распространению новых мутаций омикрона.