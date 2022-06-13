Инфекционисты прогнозируют всплеск заболеваемости коронавирусом в Новосибирске осенью

Новая волна коронавирснуй инфекции может накрыть Новосибирскую область осенью 2022 года из-за распространения в мире новой высокозаразной разновидности омикрона ВА.4 и ВА.5. В мире отмечен подъем заболеваемости, и распространение болезни в России лишь вопрос времени, считает эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев.
С коллегой согласен главный врач лаборатории "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков. Однако, по мнению медика, заболевание будет протекать относительно легко, поскольку значительная часть населения региона вакцинирована.
Между тем, терапевт Варваре Веретюк обращает внимание на то, что уровень коллективного снижается – люди расслабились из-за резкого спада заболеваемости, и пренебрегают ревакцинацией, что в итоге будет способствовать быстрому распространению новых мутаций омикрона.