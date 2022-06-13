Шелкопряд атакует леса в Новосибирской области

Жители Куйбышевского, Барабинского и Венгеровского районов жалуются на засилье гусениц непарного шелкопряда. Вредители пожирают листву, кору и даже небольшие ветки. Такое происходит не первый год, люди говорят, что неоднократно жаловались в администрации разных уровней, но леса так и не обрабатывают от шелкопряда.
Между тем, согласно заключению специалистов регионального Центра защиты леса, в этом году можно ожидать массового нашествия вредителей, пишет "КП-Новосибирск".
От шелкопряда страдают и леса Омской области. Там уже готовы начать с ним борьбу, специальными составами планируется обработать 10 тысяч гектаров.