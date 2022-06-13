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Шелкопряд атакует леса в Новосибирской области

13 июня 09:37
Фото: Медиахолдинг1Mi
Гусеницы непарного шелкопряда пожирают листву на деревьях в нескольких районах Новосибирской области. Эксперты прогнозируют дальнейшее распространение опасного вредителя по территории региона

Жители Куйбышевского, Барабинского и Венгеровского районов жалуются на засилье гусениц непарного шелкопряда. Вредители пожирают листву, кору и даже небольшие ветки. Такое происходит не первый год, люди говорят, что неоднократно жаловались в администрации разных уровней, но леса так и не обрабатывают от шелкопряда.

Между тем, согласно заключению специалистов регионального Центра защиты леса, в этом году можно ожидать массового нашествия вредителей, пишет "КП-Новосибирск".

От шелкопряда страдают и леса Омской области. Там уже готовы начать с ним борьбу, специальными составами планируется обработать 10 тысяч гектаров.

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#Новости#Лес#Новосибирская область#Экология
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