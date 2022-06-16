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Posted 16 июня 2022, 08:33

Published 16 июня 2022, 08:33

Modified 5 августа 2022, 12:27

Updated 5 августа 2022, 12:27

Температура воды в Обское море Новосибирска может подняться до +20 к вечеру 16 июня

Температура воды в Обское море Новосибирска может подняться до +20 к вечеру 16 июня

16 июня 2022, 08:33
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Обское море в Новосибирске может прогреться до +20 градусов к вечеру 16 июня. Тогда в ней будет комфортно купаться.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, утром в Обском море фиксировали +19,9 градусов. Чуть холоднее было в реке Обь: +19,4 по Цельсию. Днем в регионе прошел небольшой дождик, а воздух прогрелся всего до +18 градусов.

«Температуру воды специалисты замеряют два раза в день – в 8 часов утра и 8 вечера. При этом только на поверхности, не заходя на глубину. За день она могла упасть, если днем было прохладно, дождливо и ветрено. Однако сегодня можно надеяться, что Обское водохранилище прогреется до +20 градусов», - рассказали Atas.info в Обской гидрометеорологической обсерватории.

Также специалисты объяснили, что, если в области похолодает, прогрев воды будет, но постепенный. Совсем скоро температура в водоемах зафиксируется на комфортной для купания каждый день.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Новосибирское водохранилище#Обское море#Вода
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