Температура воды в Обское море Новосибирска может подняться до +20 к вечеру 16 июня

«Температуру воды специалисты замеряют два раза в день – в 8 часов утра и 8 вечера. При этом только на поверхности, не заходя на глубину. За день она могла упасть, если днем было прохладно, дождливо и ветрено. Однако сегодня можно надеяться, что Обское водохранилище прогреется до +20 градусов», - рассказали Atas.info в Обской гидрометеорологической обсерватории.