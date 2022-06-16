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Заельцовский парк в Новосибирске реконструируют почти за 200 млн рублей

16 июня 02:21
Фото: 2ГИС
На реконструкцию Заельцовского парка в Новосибирске потратили 190 млн рублей. Объект готов на 90%, сообщил мэр Анатолий Локоть.

Благоустройство Заельцовского парка практически завершено. Его откроют для посетителей ко Дню города – 26 июня.

Как рассказал глава Новосибирска, в парке уже обновили коммуникации, системы водоотведения и освещения. Также оборудовали велодорожки и проложили новые пешеходные тропы.

После открытия некоторые работы продолжат до осени этого года. В частности, займутся реконструкцией сцен и благоустройством парковки, а также остановки общественного транспорта.

Мэр Локоть рассказал, что реконструкция Заельцовского парка обошлась в 190 млн рублей. На это заключали два контракта.

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