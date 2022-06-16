Заельцовский парк в Новосибирске реконструируют почти за 200 млн рублей

Благоустройство Заельцовского парка практически завершено. Его откроют для посетителей ко Дню города – 26 июня.
Как рассказал глава Новосибирска, в парке уже обновили коммуникации, системы водоотведения и освещения. Также оборудовали велодорожки и проложили новые пешеходные тропы.
После открытия некоторые работы продолжат до осени этого года. В частности, займутся реконструкцией сцен и благоустройством парковки, а также остановки общественного транспорта.
Мэр Локоть рассказал, что реконструкция Заельцовского парка обошлась в 190 млн рублей. На это заключали два контракта.