Грабителей духов из «Магнита» накажут в Новосибирске – подростки угрожали пистолетом

По данным СУ СК, инцидент произошел в Центральном районе города на улице Депутатской. Двое подростков в возрасте 16 и 17 лет забежали в «Магнит Косметик» и угрожали продавцу оружием. Далее злоумышленники украли духи почти на 10 тысяч рублей и сбежали.