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Posted 20 июня 2022, 08:31

Published 20 июня 2022, 08:31

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

Грабителей духов из «Магнита» накажут в Новосибирске – подростки угрожали пистолетом

Грабителей духов из «Магнита» накажут в Новосибирске – подростки угрожали пистолетом

20 июня 2022, 08:31
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Уголовное дело по факту разбоя в магазине косметике 4 мая в Новосибирске направили в суд, о чем сообщает Следственный комитет по региону.

По данным СУ СК, инцидент произошел в Центральном районе города на улице Депутатской. Двое подростков в возрасте 16 и 17 лет забежали в «Магнит Косметик» и угрожали продавцу оружием. Далее злоумышленники украли духи почти на 10 тысяч рублей и сбежали.

В итоге школьников поймали – одного из них заключили под стражу, а второй был отпущен под подписку о невыезде. В преступлении подозреваемые не сознались.

Следователи возбудили уголовное дело по факту разбоя, совершенного группой лиц с угрозой оружия. Данная статья подразумевает максимальное наказание – 10 лет лишения свободы и штраф в размере миллиона рублей. Расследование этого дела завершено. Его направили в суд с обвинительным приговором для дальнейшего рассмотрения.

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#Криминал#Новосибирск
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