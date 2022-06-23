Цены за обучение на IT в вузах Новосибирска – как подорожало, новые цены за курс

В СибГУТИ будущим айтишникам придется выложить от 75 до 95 тысяч за год. Абитуриентам НГТУ за учебу на IT-специальности придется отдать около 137 тысяч руб, а раньше было 120 000. Также увеличилась стоимость курса «Прикладной информатики» - 136 600 за год.