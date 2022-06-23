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Posted 23 июня 2022, 07:54

Published 23 июня 2022, 07:54

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

Цены за обучение на IT в вузах Новосибирска – как подорожало, новые цены за курс

Цены за обучение на IT в вузах Новосибирска – как подорожало, новые цены за курс

23 июня 2022, 07:54
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Стоимость обучения на IT-специалистов в вузах Новосибирска значительно подорожала в 2022 году. И это при условии, что сейчас российские власти всячески поддерживают эту отрасль.

Как пишет Сиб.фм, цена одного годового курса в НГУ по специальности «Прикладная математика и информатика» достигла 177 000 рублей. Это на 17 тысяч больше, чем было годом ранее.

В СибГУТИ будущим айтишникам придется выложить от 75 до 95 тысяч за год. Абитуриентам НГТУ за учебу на IT-специальности придется отдать около 137 тысяч руб, а раньше было 120 000. Также увеличилась стоимость курса «Прикладной информатики» - 136 600 за год.

В Сгупс программистам нужно выложить 141 тысячу рублей.

Как рассказал журналистам доцент кафедры финансового рынка НГУЭУ Эдуард Коложвари, многие руководители вузы против повышения цен. Они обеспокоены тем, что это ударит по бюджету семьи и не все смогут позволить себе образование.

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