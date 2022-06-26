atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 26 июня 2022, 12:11

Published 26 июня 2022, 12:11

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

Полковник запаса из Новосибирска оспаривает приговор за взятку в 16 млн рублей

Полковник запаса из Новосибирска оспаривает приговор за взятку в 16 млн рублей

26 июня 2022, 12:11
Фото: Медиахолдинг1Mi.
По данным 2-го Восточного окружного военного суда, сумма причиненного ущерба государству – 191 млн рублей. Разбираемся подробнее.

Адвокат полковника запаса Дмитрия Киреева подала несколько апелляций на судебный приговор Новосибирского гарнизонного военного суда. Известно, что по нему обвиняемого осудили за взятку в 16 млн рублей 10 годам колонии строго режима и штрафом 33,6 млн рублей.

«Военнослужащий получил от строительной организации более 16 миллионов рублей за создание условий для победы в аукционе на строительство многоквартирного дома. Кроме этого, полковник подписывал акты выполненных работ, не осуществляя надлежащий строительный контроль, что повлекло неисполнение государственного контракта по строительству многоквартирного дома», — уточнили в пресс-службе 2-ого Восточного окружного военного суда.

В общей сложности Киреев нанес государству ущерб в 191 млн рублей. Теперь он должен выплатить потерпевшим всю сумму. Кроме того, судебным решением было принято лишить мужчину звания «полковник» и конфисковать у него недвижимое имущество.

В связи с этим адвокат Киреева посчитали, что приговор слишком суров. В июле дело направят во 2-й Восточный окружной военный суд, пишет «Прецедент», ссылаясь на гарнизонный суд.

Материалы по теме
В Новосибирске эвакуировали здание областного судаВ Новосибирске будут судить мужчину за убийство и изнасилование девушкиНовосибирский суд отказался закрывать Хилокский рынок
#Криминал#Новосибирск#Суд
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика