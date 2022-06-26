Полковник запаса из Новосибирска оспаривает приговор за взятку в 16 млн рублей

«Военнослужащий получил от строительной организации более 16 миллионов рублей за создание условий для победы в аукционе на строительство многоквартирного дома. Кроме этого, полковник подписывал акты выполненных работ, не осуществляя надлежащий строительный контроль, что повлекло неисполнение государственного контракта по строительству многоквартирного дома», — уточнили в пресс-службе 2-ого Восточного окружного военного суда.