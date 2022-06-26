Салюты в День города 26 июня 2022 в Новосибирске: где и когда самый большой

Салюты прогремят на нескольких площадках Новосибирска для горожан в День города 26 июня 2022 года. Залпы сибиряки смогут наблюдать в трех разных местах. Рассказываем, во сколько начнутся шоу фейерверков, а также о том, где будет самый большой салют.

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