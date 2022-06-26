Труп мужчина нашли у дома в Новосибирске – устанавливается личность погибшего

Posted 26 июня 2022, 10:36
Published 26 июня 2022, 10:36
Modified 17 сентября 2022, 07:51
Updated 17 сентября 2022, 07:51
По данным Следкома, мужчина лежал в Ленинском районе на улице Спортивная. Его нашли у дома №28/1.
Сейчас следователи устанавливают возраст и личность умершего. Однако по предположению местных жителей, мужчине было около 40 лет.
Напомним, также в Новосибирске нашли труп женщины в купальнике. Тело провело в воде около двух дней, заявлений о пропаже в полиции не поступало. По словам представителей районного отдела по делам ГО и ЧС, признаков насильственной смерти не обнаружено