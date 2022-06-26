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Posted 26 июня 2022, 10:36

Published 26 июня 2022, 10:36

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

Труп мужчина нашли у дома в Новосибирске – устанавливается личность погибшего

Труп мужчина нашли у дома в Новосибирске – устанавливается личность погибшего

26 июня 2022, 10:36
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Новосибирске 26 июня нашли тело без признаков жизни, о чем сообщили в СУ СК по региону.

По данным Следкома, мужчина лежал в Ленинском районе на улице Спортивная. Его нашли у дома №28/1.

Сейчас следователи устанавливают возраст и личность умершего. Однако по предположению местных жителей, мужчине было около 40 лет.

Напомним, также в Новосибирске нашли труп женщины в купальнике. Тело провело в воде около двух дней, заявлений о пропаже в полиции не поступало. По словам представителей районного отдела по делам ГО и ЧС, признаков насильственной смерти не обнаружено

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#Криминал#Происшествия#Новосибирск
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