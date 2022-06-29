Новосибирцы рассказали, что планируют купить на распродаже IKEA 5 июля

Posted 29 июня 2022, 09:57
Published 29 июня 2022, 09:57
Modified 17 сентября 2022, 07:51
Updated 17 сентября 2022, 07:51
Новосибирцев в начале июля 2022 года ждет грандиозная распродажа товаров из популярного гипермаркета ИКЕА. По этому случаю сибиряки готовят огромные списки товаров, которые они планируют приобрести.
«Лето – отличное время для ремонта, поэтому закупимся по полной. Нужен журнальный столик – до закрытия самый обычный стоил по скидке около 1000 рублей. Тумбу под телевизор нужно обновить, ну и по мелочи – пледы, подушки, ящики для хранения», - делится планами одна из участниц будущей распродажи.
Фанаты IKEA до сих пор вспоминают с теплотой знаменитого плюшевого кита – его желают купить на память практически все опрошенные нами жители мегаполиса.
«Конечно кита, да – купим обязательно, но надеемся, что он будет со скидкой, а не как его сейчас продают на «Авито» за 20 тысяч рублей. Ещё нужна посуда – она там самая интересная и разные штуки для дизайна интерьера», - рассказывают сибиряки журналисту сайта.
Сибиряк ждут приятные и доступные цены на распродаже. Они признались, что, потеряв надежду на открытие магазина даже покупали товары для дома от Икеа в маркетплейсах и с сайтов объявлений по завышенным ценам.
Напомним, на этой неделе IKEA запустила распродажу для своих сотрудников. При этом скидок на товары нет, однако цены сохранились.