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Posted 29 июня 2022, 09:57

Published 29 июня 2022, 09:57

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

Новосибирцы рассказали, что планируют купить на распродаже IKEA 5 июля

Новосибирцы рассказали, что планируют купить на распродаже IKEA 5 июля

29 июня 2022, 09:57
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Жители Новосибирска в основном планируют купить недорогую малогабаритную мебель, светильники и предметы для хранения одежды и мелких вещей на распродаже IKEA 5 июля. Своими планами они поделились с Atas.info.

Новосибирцев в начале июля 2022 года ждет грандиозная распродажа товаров из популярного гипермаркета ИКЕА. По этому случаю сибиряки готовят огромные списки товаров, которые они планируют приобрести.

«Лето – отличное время для ремонта, поэтому закупимся по полной. Нужен журнальный столик – до закрытия самый обычный стоил по скидке около 1000 рублей. Тумбу под телевизор нужно обновить, ну и по мелочи – пледы, подушки, ящики для хранения», - делится планами одна из участниц будущей распродажи.

Фанаты IKEA до сих пор вспоминают с теплотой знаменитого плюшевого кита – его желают купить на память практически все опрошенные нами жители мегаполиса.

«Конечно кита, да – купим обязательно, но надеемся, что он будет со скидкой, а не как его сейчас продают на «Авито» за 20 тысяч рублей. Ещё нужна посуда – она там самая интересная и разные штуки для дизайна интерьера», - рассказывают сибиряки журналисту сайта.

Сибиряк ждут приятные и доступные цены на распродаже. Они признались, что, потеряв надежду на открытие магазина даже покупали товары для дома от Икеа в маркетплейсах и с сайтов объявлений по завышенным ценам.

Напомним, на этой неделе IKEA запустила распродажу для своих сотрудников. При этом скидок на товары нет, однако цены сохранились.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Икеа
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