Новосибирцы рассказали, что планируют купить на распродаже IKEA 5 июля

«Конечно кита, да – купим обязательно, но надеемся, что он будет со скидкой, а не как его сейчас продают на «Авито» за 20 тысяч рублей. Ещё нужна посуда – она там самая интересная и разные штуки для дизайна интерьера», - рассказывают сибиряки журналисту сайта.