Новые сроки отключения горячей воды назвали энергетики Новосибирска

Posted 29 июня 2022, 09:24
Published 29 июня 2022, 09:24
Modified 17 сентября 2022, 07:51
Updated 17 сентября 2022, 07:51
В СГК представили новый график гидравлический испытаний. Вопреки заявлениям, которые энергетическая компания делала ранее, в июле отключения горячей воды ждут жителей Ленинского, Кировского, Октябрьского, Дзержинского, Железнодорожного и Центрального районов.
Сдвинуть интервалы отключения горячей воды на более поздние сроки пришлось из-за большого количества ремонтных работ после первых этапов испытаний труб на прочность. Самая сложная ситуация традиционно складывается в Левобережье Новосибирска, в жилмассивах, запитанных от ТЭЦ-3.
В энергокомпании подчеркивают, что речь идет именно об изменении начала и завершения гидравлических испытаний, протяженность интервалов, когда горожанам придется терпеть отсутствие горячей воды осталась без изменений.