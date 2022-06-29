Новые сроки отключения горячей воды назвали энергетики Новосибирска

Финальные гидравлические испытания теплосетей в Новосибирске пройдут позже, чем планировали ранее. В "Сибирской генерирующей компании" (СГК) сообщили, что изменения в графике связаны с большим количеством дефектов на трубопроводах

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