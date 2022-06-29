atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 29 июня 2022, 09:24

Published 29 июня 2022, 09:24

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

Новые сроки отключения горячей воды назвали энергетики Новосибирска

Новые сроки отключения горячей воды назвали энергетики Новосибирска

29 июня 2022, 09:24
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Финальные гидравлические испытания теплосетей в Новосибирске пройдут позже, чем планировали ранее. В "Сибирской генерирующей компании" (СГК) сообщили, что изменения в графике связаны с большим количеством дефектов на трубопроводах

В СГК представили новый график гидравлический испытаний. Вопреки заявлениям, которые энергетическая компания делала ранее, в июле отключения горячей воды ждут жителей Ленинского, Кировского, Октябрьского, Дзержинского, Железнодорожного и Центрального районов.

Как узнать, на сколько отключили горячую воду по адресу дома в Новосибирске 2022
Узнать подробнее

Сдвинуть интервалы отключения горячей воды на более поздние сроки пришлось из-за большого количества ремонтных работ после первых этапов испытаний труб на прочность. Самая сложная ситуация традиционно складывается в Левобережье Новосибирска, в жилмассивах, запитанных от ТЭЦ-3.

В энергокомпании подчеркивают, что речь идет именно об изменении начала и завершения гидравлических испытаний, протяженность интервалов, когда горожанам придется терпеть отсутствие горячей воды осталась без изменений.

Материалы по теме
В НОВАТе и музыкальном театре отключили тепло из-за аварии в НовосибирскеМэрию и здания МВД и МЧС отключили от горячей воды в НовосибирскеКурицы сварились заживо: жилые дома в Новосибирске затопило кипятком
#Город#Новосибирск#Отключение#Горячая вода
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика