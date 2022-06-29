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Posted 29 июня 2022, 03:41

Published 29 июня 2022, 03:41

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

В Новосибирске строят более 1,5 тысячи жилых домов в 2022 году

В Новосибирске строят более 1,5 тысячи жилых домов в 2022 году

29 июня 2022, 03:41
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Застройщики сдали в эксплуатацию 1 013 000 кв.м. жилья в Новосибирске и готовят ещё 5 млн. Об этом сообщил в ходе прямого эфира ГРТК Новосибирск и.о. министра строительства региона Алексей Колмаков 29 июня.

«68% из объема достроенного жилья – это многоквартирные дома. Остальные относятся к малоэтажным зданиям и индивидуальным объектам строительства», - сказал Колмаков.

По данным министра, в этом году продолжается строительство свыше 1,5 тысячи жилых домов. А в планах ещё возведение 138 зданий.

Собеседник рассказал, что в период застоя (весной) проекты получали финансирование. Сейчас есть строительное сообщество обсуждает с банками корректировку ипотечной ставки.

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#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Застройка#Застройщик
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