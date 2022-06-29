В Новосибирске строят более 1,5 тысячи жилых домов в 2022 году

Застройщики сдали в эксплуатацию 1 013 000 кв.м. жилья в Новосибирске и готовят ещё 5 млн. Об этом сообщил в ходе прямого эфира ГРТК Новосибирск и.о. министра строительства региона Алексей Колмаков 29 июня.

Подпишитесь