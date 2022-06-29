В Новосибирске строят более 1,5 тысячи жилых домов в 2022 году

Posted 29 июня 2022, 03:41
Published 29 июня 2022, 03:41
Modified 17 сентября 2022, 07:51
Updated 17 сентября 2022, 07:51
«68% из объема достроенного жилья – это многоквартирные дома. Остальные относятся к малоэтажным зданиям и индивидуальным объектам строительства», - сказал Колмаков.
По данным министра, в этом году продолжается строительство свыше 1,5 тысячи жилых домов. А в планах ещё возведение 138 зданий.
Собеседник рассказал, что в период застоя (весной) проекты получали финансирование. Сейчас есть строительное сообщество обсуждает с банками корректировку ипотечной ставки.