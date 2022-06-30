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Posted 30 июня 2022, 10:11

Published 30 июня 2022, 10:11

Modified 16 августа 2022, 22:33

Updated 16 августа 2022, 22:33

Директора «МКС» будут судить за долг по зарплате в 4 млн рублей в Новосибирске

Директора «МКС» будут судить за долг по зарплате в 4 млн рублей в Новосибирске

30 июня 2022, 10:11
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Дело в отношении 50-летнего директора крупной управляющей компании ООО «МКС» в Новосибирске дошло до суда. Мужчину обвиняют в задержке зарплаты работникам.

Следствие установило, что с 1 января 2021 года по 13 марта 2022 года руководитель УК не выплачивал своим сотрудникам зарплату. Накопился долг в размере более 4 млн рублей.

«Всего 36 работников не получили деньги. При этом директор имел возможность оплачивать оклады, но этого не делал. Сейчас задолженность не оплачена. На допросе он раскаялся и признал вину», - сообщила Atas.info пресс-секретарь Следственного комитета Новосибирской области Кристина Оберемченко.

Следователи собрали все доказательства по этому уголовному делу. Материалы готовят к передаче в суд.

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