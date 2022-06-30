Директора «МКС» будут судить за долг по зарплате в 4 млн рублей в Новосибирске

Posted 30 июня 2022, 10:11
Published 30 июня 2022, 10:11
Modified 16 августа 2022, 22:33
Updated 16 августа 2022, 22:33
Следствие установило, что с 1 января 2021 года по 13 марта 2022 года руководитель УК не выплачивал своим сотрудникам зарплату. Накопился долг в размере более 4 млн рублей.
«Всего 36 работников не получили деньги. При этом директор имел возможность оплачивать оклады, но этого не делал. Сейчас задолженность не оплачена. На допросе он раскаялся и признал вину», - сообщила Atas.info пресс-секретарь Следственного комитета Новосибирской области Кристина Оберемченко.
Следователи собрали все доказательства по этому уголовному делу. Материалы готовят к передаче в суд.