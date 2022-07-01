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Posted 1 июля 2022, 03:58

Published 1 июля 2022, 03:58

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

Тарифы на ЖКХ подорожали в Новосибирской области с 1 июля

Тарифы на ЖКХ подорожали в Новосибирской области с 1 июля

1 июля 2022, 03:58
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Цены на коммунальные услуги повысили в Новосибирской области с 1 июля 2022 года. Об этом свидетельствуют данные из постановления регионального департамента по тарифам.

С начала второго летнего месяца в Новосибирске и районах области за электроэнергию потребителям придется платить 3,08 руб. за кВтч вместо 2,93 руб. Это услуга подорожала больше других.

Стоимость холодной воды составила 21,40 руб. за кубометр, что практически на 2 рубля дороже цены прошлого месяца. Горячая вода теперь стоит 124,02 руб./м3.

Также установлен новый тариф на вывоз коммунальных отходов. Это 462,48 руб.

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