Тарифы на ЖКХ подорожали в Новосибирской области с 1 июля

Posted 1 июля 2022, 03:58
Published 1 июля 2022, 03:58
Modified 17 сентября 2022, 07:51
Updated 17 сентября 2022, 07:51
С начала второго летнего месяца в Новосибирске и районах области за электроэнергию потребителям придется платить 3,08 руб. за кВтч вместо 2,93 руб. Это услуга подорожала больше других.
Стоимость холодной воды составила 21,40 руб. за кубометр, что практически на 2 рубля дороже цены прошлого месяца. Горячая вода теперь стоит 124,02 руб./м3.
Также установлен новый тариф на вывоз коммунальных отходов. Это 462,48 руб.