Распродажа в ИКЕА 5 июля 2022: во сколько начнётся, как забронировать товары

Posted 4 июля 2022, 03:50
Published 4 июля 2022, 03:50
Modified 17 сентября 2022, 07:51
Updated 17 сентября 2022, 07:51
Шведский магазин ИКЕА окончательно ушел с российского рынка. Магазины закрылись и в Новосибирске. Компания организовала финальную распродажу своего товара, оставшегося на складе. Однако цены будут не совсем снижены, а иногда и наоборот – завышены.
5 июля начнется распродажа ИКЕА, однако в самой компании данную информацию не подтверждают. На главной странице магазина написано, что купить товары непосредственно в самом магазине могут только сотрудники. Покупателям же откроется доступ к распродаже «через несколько дней».
На онлайн-распродаже покупатели могут приобрести оставшиеся товары, которые еще есть в наличии. Оценить все запасы не удастся. Однако в вашей корзине могут появиться мебель, посуда, текстиль, декор – все то, что когда-то было на полках.
Можно следовать правилам «умного шопинга». Например, заранее составить список покупок, предварительно изучив сайт ИКЕА. Также стоит убедиться, есть ли товар в наличии в вашем городе.
Далее добавляем необходимый товар в виртуальную «корзину». Тем самым вы не потратите время на поиски и не упустите свою возможность.