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Posted 4 июля 2022, 03:50

Published 4 июля 2022, 03:50

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

Распродажа в ИКЕА 5 июля 2022: во сколько начнётся, как забронировать товары

Распродажа в ИКЕА 5 июля 2022: во сколько начнётся, как забронировать товары

4 июля 2022, 03:50
Фото: Медиахолдинг1Mi.
5 июля 2022 года в России начнется финальная распродажа товаров из ИКЕА, а проходить она будет онлайн. Покупатели могут приобрести мебель, текстиль, декор и другие товары для дома. Как забронировать товары и что осталось в наличии – смотрите в материале Atas.info.

Шведский магазин ИКЕА окончательно ушел с российского рынка. Магазины закрылись и в Новосибирске. Компания организовала финальную распродажу своего товара, оставшегося на складе. Однако цены будут не совсем снижены, а иногда и наоборот – завышены.

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Где и когда пройдет финальная распродажа товаров IKEA?

5 июля начнется распродажа ИКЕА, однако в самой компании данную информацию не подтверждают. На главной странице магазина написано, что купить товары непосредственно в самом магазине могут только сотрудники. Покупателям же откроется доступ к распродаже «через несколько дней».

Последний шанс купить товары ИКЕА: во сколько начнётся распродажа 5 июля 2022
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Какие товары будут продаваться на онлайн-распродаже?

На онлайн-распродаже покупатели могут приобрести оставшиеся товары, которые еще есть в наличии. Оценить все запасы не удастся. Однако в вашей корзине могут появиться мебель, посуда, текстиль, декор – все то, что когда-то было на полках.

Распродажа ИКЕА 5 июля 2022: каталог оставшихся товаров для Новосибирска
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Как купить мебель, текстиль и другие товары ИКЕА?

Можно следовать правилам «умного шопинга». Например, заранее составить список покупок, предварительно изучив сайт ИКЕА. Также стоит убедиться, есть ли товар в наличии в вашем городе.

Далее добавляем необходимый товар в виртуальную «корзину». Тем самым вы не потратите время на поиски и не упустите свою возможность.

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