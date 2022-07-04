В Новосибирске свыше 1000 домов отключат от горячей воды по зоне ТЭЦ-4

Posted 4 июля 2022, 03:44
Published 4 июля 2022, 03:44
Modified 17 сентября 2022, 07:51
Updated 17 сентября 2022, 07:51
«С завтрашнего дня, в связи с испытаниями теплосети в зоне ТЭЦ-4, более 1200 объектов будут отключены от горячей воды. Прошу всех с пониманием к этому отнестись», - оповестил горожан глава Новосибирска.
По данным СГК, без горячего водоснабжения останутся жители домов по улицам Объединения, Окружная, Дунаевского, Учительская, Авиастроителей, Республиканская, Олеко Дундича, Театральная. Тепловые сети будут испытывать на прочность и проверять на дефекты с 5 по 15 июля 2022 года.