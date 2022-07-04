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Posted 4 июля 2022, 03:44

Published 4 июля 2022, 03:44

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

В Новосибирске свыше 1000 домов отключат от горячей воды по зоне ТЭЦ-4

В Новосибирске свыше 1000 домов отключат от горячей воды по зоне ТЭЦ-4

4 июля 2022, 03:44
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Гидравлические испытания тепловых сетей по зоне ТЭЦ-4 стартуют в Новосибирске во вторник, 5 июля. Без горячей воды останутся свыше 1200 жилых домов, сообщил мэр Анатолий Локоть в ходе аппаратного заседания в правительстве сегодня, 4 июля.

«С завтрашнего дня, в связи с испытаниями теплосети в зоне ТЭЦ-4, более 1200 объектов будут отключены от горячей воды. Прошу всех с пониманием к этому отнестись», - оповестил горожан глава Новосибирска.

По данным СГК, без горячего водоснабжения останутся жители домов по улицам Объединения, Окружная, Дунаевского, Учительская, Авиастроителей, Республиканская, Олеко Дундича, Театральная. Тепловые сети будут испытывать на прочность и проверять на дефекты с 5 по 15 июля 2022 года.

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#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Горячая вода
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