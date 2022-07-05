Отправят на суп:парализованного козла-инвалида Фёдора спасает женщина из Новосибирска

Больше месяца Федор жил в квартиры ветеринара. Он понимал команды «идти в туалет» и «место». Когда козленку стало лучше, его вернули в конный клуб, но дальше у него развилась атаксия - расстройство координации движений. Он волочил за собой тазовые конечности.