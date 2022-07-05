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Posted 5 июля 2022, 02:54

Published 5 июля 2022, 02:54

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

Отправят на суп:парализованного козла-инвалида Фёдора спасает женщина из Новосибирска

Отправят на суп:парализованного козла-инвалида Фёдора спасает женщина из Новосибирска

5 июля 2022, 02:54
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Елена работает ветеринарным врачом и параллельно спасает нубийского козла по кличке Фёдора – животное парализовано и может передвигаться только на коляске.

Федор появился на свет в феврале в конном клубе «У моря Обского» в Новосибирске. Изначально козленок был очень слабым. Елена решила ему помочь и в итоге сильно привязалась. Ухаживать за ним она училась по книжкам. Козленку ставили разные диагнозы: «бронхопневмония», гипертиреоз.

Больше месяца Федор жил в квартиры ветеринара. Он понимал команды «идти в туалет» и «место». Когда козленку стало лучше, его вернули в конный клуб, но дальше у него развилась атаксия - расстройство координации движений. Он волочил за собой тазовые конечности.

Елена лечит Федора за свой счет. Женщина заказала ему инвалидную коляску, благодаря которой животное может бегать и прыгать. По словам ветеринара, большинство людей хотят отправить козла в суп, но есть и те, кто поддерживает ее решение, пишет «АиФ-Новосибирск».

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#Общество#Новосибирск#Животные
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