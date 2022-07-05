atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 5 июля 2022, 10:19

Published 5 июля 2022, 10:19

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

Распродажа еще не началась: в IKEA рассказали о срыве онлайн-продажи товаров

Распродажа еще не началась: в IKEA рассказали о срыве онлайн-продажи товаров

5 июля 2022, 10:19
Фото: Медиахолдинг1Mi.
IKEA возобновит онлайн распродажу товаров в Новосибирске в любую минуту. Об этом рассказали представители гипермаркета в разговоре с Atas.info, объяснив также, почему произошел сбой на сайте 5 июля.

«Распродажа ещё не началась. Она стартовала сегодня, но из-за технических неполадок была приостановлена, её могут позже возобновить. Это может произойти в любую минуту, нужно следить за обновлениями на сайте IKEA. Сейчас покупатели могут оформить заказ или обсудить все проблемы с товаром, позвонив нам», - сказали в ИКЕА.

Сотрудники гипермаркета добавили, что оформленный товар с 5 июля покупатель может вернуть в течение 14 дней. Гарантия на него действует 2 месяца и все подобные вопросы следует решать через звонок на горячую линию магазина.

Сейчас ИКЕА принимает заказы по телефону, именно поэтому ожидание в очереди на телефоне может занять до часу. Однако на удивление, вопросы обрабатываются быстро и время до ответа может резко сократиться до нескольких минут.

Напомним, распродажа товаров IKEA должна была стартовать во вторник, 5 июля, в 12:00 по МСК. В итоге новосибирцы не смогли ничего купить, корзина не работала, а сайт глючил.

Материалы по теме
"Пусть уходят": мэр Новосибирска высказался о прекращении работы ИКЕАПоследний шанс купить товары ИКЕА: во сколько начнётся распродажа 5 июля 2022Распродажа в ИКЕА 5 июля 2022: во сколько начнётся, как забронировать товарыНачалась последняя онлайн-распродажа ИКЕА для всех: смотрим, что осталось в каталоге
#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Икеа
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика