Распродажа еще не началась: в IKEA рассказали о срыве онлайн-продажи товаров

«Распродажа ещё не началась. Она стартовала сегодня, но из-за технических неполадок была приостановлена, её могут позже возобновить. Это может произойти в любую минуту, нужно следить за обновлениями на сайте IKEA. Сейчас покупатели могут оформить заказ или обсудить все проблемы с товаром, позвонив нам», - сказали в ИКЕА.