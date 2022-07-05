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Posted 5 июля 2022, 03:31

Published 5 июля 2022, 03:31

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

Сайт IKEA глючит на распродаже 5 июля: ни зарегистрироваться, ни в корзину добавить

Сайт IKEA глючит на распродаже 5 июля: ни зарегистрироваться, ни в корзину добавить

5 июля 2022, 03:31
Фото: Медиахолдинг1Mi.
5 июля в России началась масштабная онлайн-распродажа товаров из ИКЕА. Однако у покупателей возникли проблемы – сайт просто не выдержал нагрузки и не дает оформить товар.

Распродажа началась в 00:00 по Москве, а в Новосибирске в 4 часа утра. Как рассказали читатели Atas.info, они не смогли добавить желаемый товар в корзину.

«Мы тут всю ночь в Икее кровать покупали, так и не купили. Сайт висит с 23.17», - написали читатели.

Визуально сайт ИКЕА работает – там можно посмотреть ассортимент, наличие в магазине, но все «глючит» на моменте добавления в корзину. Кнопка оформление просто не работает, а техподдержка сайта выдает сообщение:

«К сожалению, в настоящий момент могут возникать технические сложности с оформлением и отслеживанием статуса заказов. Мы постараемся починить всё как можно быстрее»,

говорится в сообщении сайта.

Началась последняя онлайн-распродажа ИКЕА для всех: смотрим, что осталось в каталоге
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Читатели Atas.info также пожаловались, что проблема есть в регистрации на сайте. При введении номера телефона не приходит смс-код. Или же сайт запрашивает пароль при регистрации и пишет «не верный»

«А как он может быть верный, если я впервые регистрируюсь. До этого мне никакие коды и пароли не приходили. В итоге не смогла войти на сайт и купить необходимое. Бред!», - рассказала женщина в беседе с Atas.info.

Связаны ли технические неполадки с большой нагрузкой – пока не ясно. Есть ли у других покупателей проблемы с регистрацией сказать сложно. Но факт есть фактом – сайт ИКЕА работает со сбоями. Удалось ли у кого-то заказать товар? Ждем официальных комментариев.

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