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Posted 7 июля 2022, 02:41

Published 7 июля 2022, 02:41

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

Торты, пиццу и роллы для собак: необычный бизнес открыла женщина из Новосибирска

Торты, пиццу и роллы для собак: необычный бизнес открыла женщина из Новосибирска

7 июля 2022, 02:41
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Ольга Мавротская открыла свой цех по производству необычных лакомств для собак – женщина готовит полезные роллы и пиццы.

По словам сибирячки, делаются блюда только из безопасных для животных продуктов. Обычные роллы, которые едят люди, собакам запрещены из-за вредностей.

Ольга готовит торт из риса, морковки, а роллы из мясного фарша и водорослей нори, рассказывает «АиФ-Новосибирск». Лакомства для питомцев начали пользоваться большой популярностью сначала среди ее друзей, а затем о бизнесе узнали и клиенты.

«К примеру, тортик можем сделать из риса, моркови, творожной массы. Роллы — из водорослей нори, риса, морковки, мясного фарша и творожной массы. Ещё один вид готовится с тыквой, сыром и селёдкой. Бывают у нас капкейки из фруктов и овощей. Пиццу будем делать из муки, овсяных хлопьев, мёда, морковки, риса, курицы, сыра, мясного фарша», — поделилась Ольга Мавротская.

Женщина утверждает, что все рецепты согласованы с ветеринаром-диетологом. Тестирует вкусные блюда она на своих любимых собаках, которые в восторге от вкусностей.

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#Общество#Новосибирск#Животные
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