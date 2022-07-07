Торты, пиццу и роллы для собак: необычный бизнес открыла женщина из Новосибирска

Posted 7 июля 2022, 02:41
Published 7 июля 2022, 02:41
Modified 17 сентября 2022, 07:51
Updated 17 сентября 2022, 07:51
По словам сибирячки, делаются блюда только из безопасных для животных продуктов. Обычные роллы, которые едят люди, собакам запрещены из-за вредностей.
Ольга готовит торт из риса, морковки, а роллы из мясного фарша и водорослей нори, рассказывает «АиФ-Новосибирск». Лакомства для питомцев начали пользоваться большой популярностью сначала среди ее друзей, а затем о бизнесе узнали и клиенты.
«К примеру, тортик можем сделать из риса, моркови, творожной массы. Роллы — из водорослей нори, риса, морковки, мясного фарша и творожной массы. Ещё один вид готовится с тыквой, сыром и селёдкой. Бывают у нас капкейки из фруктов и овощей. Пиццу будем делать из муки, овсяных хлопьев, мёда, морковки, риса, курицы, сыра, мясного фарша», — поделилась Ольга Мавротская.
Женщина утверждает, что все рецепты согласованы с ветеринаром-диетологом. Тестирует вкусные блюда она на своих любимых собаках, которые в восторге от вкусностей.