В Новосибирске отправили в колонию убившую таксиста за 5 тысяч рублей пару

Как рассказывали следователи, 21-летняя девушка и 30-летний сибиряк попросили пожилого таксиста довести их до Чулыма с вокзала в Барабинске за 5 000 рублей. Мужчина согласился. Вблизи села Золотая Грива водитель остановился, а пассажир накинул на его шею веревку. Потом удавку передал подруге и начал избивать таксиста руками.