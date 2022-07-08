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Posted 8 июля 2022, 07:23

Published 8 июля 2022, 07:23

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

В Новосибирске отправили в колонию убившую таксиста за 5 тысяч рублей пару

В Новосибирске отправили в колонию убившую таксиста за 5 тысяч рублей пару

8 июля 2022, 07:23
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Новосибирский областной суд вынес приговор молодой парочке, которая убила 68-летнего таксиста в Чулымском районе. Их отправили в колонию, сообщает СУ СКР по региону 8 июля.

Как рассказывали следователи, 21-летняя девушка и 30-летний сибиряк попросили пожилого таксиста довести их до Чулыма с вокзала в Барабинске за 5 000 рублей. Мужчина согласился. Вблизи села Золотая Грива водитель остановился, а пассажир накинул на его шею веревку. Потом удавку передал подруге и начал избивать таксиста руками.

«Когда мужчина скончался, и его тело подельники замотали скотчем и выбросили в реку. Автомобиль подожгли и сбежали, похитив деньги и пистолет у погибшего», - говорили в пресс-службе Следкома.

Преступников быстро вычислили и задержали. Накануне состоялся суд, на котором им вынесли приговор – мужчине 19 лет тюрьмы, женщине – 14. Также им придется выплатить родственникам убитого 2 млн рублей.

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#Криминал#Новосибирск#Новосибирская область#Убийство
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