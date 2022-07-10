Женщины пожаловались на эксгибиционистов в новосибирском Академгородке

«Мы его спугнули – просто начали смеяться. Но ему как будто было всё равно. Когда последовал за нами дальше, мы испугались, конечно, ведь было темно и людей рядом не видно. Пробежались мы тогда с подругой до дороги, где ездили машины, и он от нас отстал», - рассказали Atas.info жительницы Академгородка.