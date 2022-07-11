В Новосибирской области ожидают осенью новую волну COVID-19

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников упомянул, что в странах Европы заболеваемость коронавирусной инфекцией пошла вверх. В ответ Александр Щербатов заявил, что несмотря на стабильную ситуацию сейчас, можно ожидать незначительный всплеск к сентябрю и октябрю.