Что будет с работой и зарплатой в Новосибирске, если компании ушли из России

Главный эксперт по рынку труда hh.ru Наталья Данина рассказала, сколько россиян останутся без работы после ухода иностранных компаний и что с ними будет дальше. С февраля 2022 года ситуация на рынке труда напомнила прошлый и позапрошлый год – когда царила эпидемия коронавируса. Вся работа просто была остановлена на паузу.