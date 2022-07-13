Агрессивная крупная собака загрызла шпица на прогулке под Новосибирском

Женщина прогуливалась со своим маленьким питомцем по пляжу 10 июля. К берегу причалила лодка, из которой вышли сибирячка и её крупный пёс. В одно мгновение собака без намордника выскочила на сушу, а потом набросилась на малыша. Разнять их хозяйки не смогли.