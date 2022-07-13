Агрессивная крупная собака загрызла шпица на прогулке под Новосибирском

Posted 13 июля 2022, 02:14
Published 13 июля 2022, 02:14
Modified 17 сентября 2022, 07:54
Updated 17 сентября 2022, 07:54
Женщина прогуливалась со своим маленьким питомцем по пляжу 10 июля. К берегу причалила лодка, из которой вышли сибирячка и её крупный пёс. В одно мгновение собака без намордника выскочила на сушу, а потом набросилась на малыша. Разнять их хозяйки не смогли.
Как сообщил источник Atas.info, шпиц погиб в ветеринарной клинике. После чего, его хозяйка обратилась в полицию и владелицу пса-убийцы теперь ищут.