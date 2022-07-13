atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 13 июля 2022, 02:14

Published 13 июля 2022, 02:14

Modified 17 сентября 2022, 07:54

Updated 17 сентября 2022, 07:54

Агрессивная крупная собака загрызла шпица на прогулке под Новосибирском

Агрессивная крупная собака загрызла шпица на прогулке под Новосибирском

13 июля 2022, 02:14
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Белоснежного шпица насмерть загрызла огромная собака на лодочной станции «Поплавок» под Новосибирском. Убитая горем хозяйка написала заявление в полицию.

Женщина прогуливалась со своим маленьким питомцем по пляжу 10 июля. К берегу причалила лодка, из которой вышли сибирячка и её крупный пёс. В одно мгновение собака без намордника выскочила на сушу, а потом набросилась на малыша. Разнять их хозяйки не смогли.

Как сообщил источник Atas.info, шпиц погиб в ветеринарной клинике. После чего, его хозяйка обратилась в полицию и владелицу пса-убийцы теперь ищут.

Материалы по теме
В Новосибирске собака закрыла на балконе хозяйку – ей повезло, что на улице не холодаОгромная агрессивная собака покусала девушку во дворе НовосибирскаПодростки изнасиловали собаку и пытались забить лопатой в Новосибирской областиТорты, пиццу и роллы для собак: необычный бизнес открыла женщина из Новосибирска
#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Животные
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика