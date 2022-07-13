atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 13 июля 2022, 06:57

Published 13 июля 2022, 06:57

Modified 17 сентября 2022, 07:54

Updated 17 сентября 2022, 07:54

Вырубку старых деревьев начали в Нарымском сквере Новосибирска

Вырубку старых деревьев начали в Нарымском сквере Новосибирска

13 июля 2022, 06:57
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Аварийные деревья начали сносить в Нарымском сквере Новосибирска после падения старого клена на ребенка. Об этом написали в паблике «Зелёный Новосибирск» во «ВКонтакте».

Вырубку деревьев планируют завершить до конца лета. Также некоторую растительность в сквере облагородят согласно санитарным нормам.

Новосибирцы не впервые просят властей очистить Нарымский сквер от опасных деревьев, которые рушатся на людей во время ураганов. Несколько дней назад очередной жертвой упавшего клена стал ребенок.

Следователи возбудили уголовное дело. После мэрия решила провести санитарную зачистку, чтобы предотвратить подобные инциденты.

Материалы по теме
Упавшее дерево повредило могилы на Заельцовском кладбище в НовосибирскеНа Renault Sandero упало дерево в НовосибирскеУпавшее дерево раздавило внедорожник Volkswagen в НовосибирскеДерево упало на маленькую девочку в Новосибирске
#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Ураган
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика