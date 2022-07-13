Вырубку старых деревьев начали в Нарымском сквере Новосибирска

Posted 13 июля 2022, 06:57
Published 13 июля 2022, 06:57
Modified 17 сентября 2022, 07:54
Updated 17 сентября 2022, 07:54
Вырубку деревьев планируют завершить до конца лета. Также некоторую растительность в сквере облагородят согласно санитарным нормам.
Новосибирцы не впервые просят властей очистить Нарымский сквер от опасных деревьев, которые рушатся на людей во время ураганов. Несколько дней назад очередной жертвой упавшего клена стал ребенок.
Следователи возбудили уголовное дело. После мэрия решила провести санитарную зачистку, чтобы предотвратить подобные инциденты.