Полиция проверит избиение ребенка на озере Данилово под Новосибирском

По данным из полиции, инцидент произошел 15 июля 2022 года на озере Данилово. В соцсетях анонимно рассказали, что же произошло в тот злополучный день. По данным очевидцев, пьяные мужчины рубили деревья, что не понравилось отдыхающему мальчику. На возмущение школьника начали избивать «лесорубы» - досталось и его родителям.