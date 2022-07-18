Полиция проверит избиение ребенка на озере Данилово под Новосибирском

Posted 18 июля 2022, 05:13
Published 18 июля 2022, 05:13
Modified 16 августа 2022, 22:34
Updated 16 августа 2022, 22:34
По данным из полиции, инцидент произошел 15 июля 2022 года на озере Данилово. В соцсетях анонимно рассказали, что же произошло в тот злополучный день. По данным очевидцев, пьяные мужчины рубили деревья, что не понравилось отдыхающему мальчику. На возмущение школьника начали избивать «лесорубы» - досталось и его родителям.
От неадекватного поведения были в шоке все – администрация озера приехала после случившегося и тоже получила (но только испуг). Дебоширы запугивали всех вокруг топорами, в итоге их просто оставили в покое.
Пострадавшего мальчика увезли родители в омскую больницу. Перед этим они написали заявление в полицию. Правоохранители опросили всех присутствующих. Пострадавший школьник пройдет судебно-медицинскую экспертизу.
Сейчас полиция устанавливает причины и обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой примут процессуальное решение.