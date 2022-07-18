atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 18 июля 2022, 05:13

Published 18 июля 2022, 05:13

Modified 16 августа 2022, 22:34

Updated 16 августа 2022, 22:34

Полиция проверит избиение ребенка на озере Данилово под Новосибирском

Полиция проверит избиение ребенка на озере Данилово под Новосибирском

18 июля 2022, 05:13
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Компания пьяных мужчин избили 9-летнего мальчика на базе отдыха в Кыштовском районе Новосибирской области. От неадекватного поведения пострадали даже представители администрации озера – на них набросились с топорами. По факту произошедшего ГУ МВД ведёт проверку.

По данным из полиции, инцидент произошел 15 июля 2022 года на озере Данилово. В соцсетях анонимно рассказали, что же произошло в тот злополучный день. По данным очевидцев, пьяные мужчины рубили деревья, что не понравилось отдыхающему мальчику. На возмущение школьника начали избивать «лесорубы» - досталось и его родителям.

Пьяные мужики избили ребенка и накинулись на всех с топорами под Новосибирском
Узнать подробнее

От неадекватного поведения были в шоке все – администрация озера приехала после случившегося и тоже получила (но только испуг). Дебоширы запугивали всех вокруг топорами, в итоге их просто оставили в покое.

Пострадавшего мальчика увезли родители в омскую больницу. Перед этим они написали заявление в полицию. Правоохранители опросили всех присутствующих. Пострадавший школьник пройдет судебно-медицинскую экспертизу.

Сейчас полиция устанавливает причины и обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой примут процессуальное решение.

Материалы по теме
Закладчики толпой жёстко избили спутницу в Новосибирске и устроили дебошВ Новосибирске охранник караоке избил клиента за сломанный микрофонПьяные мужики избили ребенка и накинулись на всех с топорами под Новосибирском
#Эмилия Губарева#Происшествия#Новосибирская область#Полиция
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика