Пьяные мужики избили ребенка и накинулись на всех с топорами под Новосибирском

Однако на этом конфликт не закончился. Охраны на озере не было, но после произошедшего на базу отдыха приехали администраторы. По рассказу очевидцев, те же мужчины накинулись на представителей базы с топорами. В итоге отдыхающих оставили в покое, и они продолжили свое веселье.