Пьяные мужики избили ребенка и накинулись на всех с топорами под Новосибирском

Posted 18 июля 2022, 04:54
Published 18 июля 2022, 04:54
Modified 16 августа 2022, 22:34
Updated 16 августа 2022, 22:34
На днях рядом с озером произошел шокирующий инцидент, в ходе которого пострадал школьник. Как рассказал свидетели происходящего, неизвестные отдыхающие мужчины спиливали деревья в своих целях. Увидев такую картину, 9-летний ребенок возмутился: «Они же живые». На что агрессивные «лесорубы» жестоко избили ребенка, его родителей и всех других, кто пытался их защитить.
В итоге у мальчика было все лицо в синяках. Родители были вынуждены увезти сына в ближайшую омскую больницу. На дебоширов написали заявление в полицию, которая приехала через время.
Однако на этом конфликт не закончился. Охраны на озере не было, но после произошедшего на базу отдыха приехали администраторы. По рассказу очевидцев, те же мужчины накинулись на представителей базы с топорами. В итоге отдыхающих оставили в покое, и они продолжили свое веселье.
Кроме того, в посте отдыхающие пожаловались на само состояние озера. По их словам, арендаторы не следят за мусором и ужасными туалетами. При всем при этом база отдыха достаточно дорогая, но репутацию она имеет не самую лучшую (судя по отзывам в интернете с сайта «Отзовик»).
Помимо гор мусора и неубранных туалетов, большой проблемой являются плохие дороги. Со стороны Омска проезжая часть в нормальном состоянии, а при заезде в сторону базы отдыха – оставляет желать лучшего.