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Posted 19 июня 2022, 04:14

Published 19 июня 2022, 04:14

Modified 17 сентября 2022, 07:38

Updated 17 сентября 2022, 07:38

«Я тебе очки вобью в лицо, клоун»: пьяный новосибирец избил подростка в автобусе

«Я тебе очки вобью в лицо, клоун»: пьяный новосибирец избил подростка в автобусе

19 июня 2022, 04:14
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Новосибирске пьяный пассажир автобуса №60 избил подростка из-за его внешности.

Как рассказал 15-летний пострадавший, он с друзьями ехал в общественном транспорте. В один момент неизвестный мужчина начал оскорблять подростков, называя их клоунами. Адекватный диалог не состоятся сразу. Взрослый новосибирец предлагал парню выйти «один на один» и решить вопрос. После отказа, дебошира это возмутило еще больше, и конфликт перерос в крики и драку. Поступали угрозы «выкинуть из автобуса», «я тебе очки вобью в лицо» и всевозможные угрозы.

На остановке «Улица Покрышкина» разъяренный мужчина выхватил у кондуктора деньги за проезд и напоследок со всей силы ударил мальчика в лицо, после чего последний воспользовался перцовым баллончиком и обезвредил нападавшего.

У пострадавшего пошла кровь, вылетели стекла в очках. Позднее медики диагностировали у него перелом носа и повреждение роговицы глаза осколками. Врачи объяснили, что трагичной случайности удалось избежать, но еще бы чуть-чуть и подросток мог потерять зрение.

Однако в полиции сказали, что найти злоумышленника будет не так просто, так как никто не успел его сфотографировать. Пострадавший хочет наказать по закону дебошира. Теперь ему предстоит курс восстановления, пишет КП-Новосибирск.

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#Транспорт#Происшествия#Новосибирск
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