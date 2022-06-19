«Я тебе очки вобью в лицо, клоун»: пьяный новосибирец избил подростка в автобусе

Как рассказал 15-летний пострадавший, он с друзьями ехал в общественном транспорте. В один момент неизвестный мужчина начал оскорблять подростков, называя их клоунами. Адекватный диалог не состоятся сразу. Взрослый новосибирец предлагал парню выйти «один на один» и решить вопрос. После отказа, дебошира это возмутило еще больше, и конфликт перерос в крики и драку. Поступали угрозы «выкинуть из автобуса», «я тебе очки вобью в лицо» и всевозможные угрозы.