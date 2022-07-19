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Posted 19 июля 2022, 01:12

Published 19 июля 2022, 01:12

Modified 17 сентября 2022, 07:54

Updated 17 сентября 2022, 07:54

На улице Фрунзе в Новосибирске запретят парковку – когда и где

На улице Фрунзе в Новосибирске запретят парковку – когда и где

19 июля 2022, 01:12
Фото: Медиахолдинг1Mi.
На одном из участков установят специальные знаки о запрете парковки. Кроме того, на улице начнет работать эвакуатор автомобилей, если вы нарушите запрет. Информацию предоставили в мэрии Новосибирска.

По данным муниципалитета, парковаться нельзя на участке улицы Фрунзе (рядом стадион Спартак) от улицы Ольги Жилиной до Красного проспекта. Запрет начнет действовать с 1 августа 2022 года.

Аналогичную парковку запретили и на площади Калинина. Ограничения действуют уже месяц – с 17 июня. В том районе полностью реконструируют площадь и устанавливают стелу "Город трудовой доблести".

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