На улице Фрунзе в Новосибирске запретят парковку – когда и где

Posted 19 июля 2022, 01:12
Published 19 июля 2022, 01:12
Modified 17 сентября 2022, 07:54
Updated 17 сентября 2022, 07:54
По данным муниципалитета, парковаться нельзя на участке улицы Фрунзе (рядом стадион Спартак) от улицы Ольги Жилиной до Красного проспекта. Запрет начнет действовать с 1 августа 2022 года.
Аналогичную парковку запретили и на площади Калинина. Ограничения действуют уже месяц – с 17 июня. В том районе полностью реконструируют площадь и устанавливают стелу "Город трудовой доблести".