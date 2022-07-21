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Posted 21 июля 2022,, 09:29

Published 21 июля 2022,, 09:29

Modified Сегодня, 09:31

Updated Сегодня, 09:31

Угольная пыль стала огромной проблемой для жителей новосибирской деревни

Две беды деревни Харино, живущей в 600 м от угольного разреза «Восточный»

21 июля 2022, 09:29
Фото: Артем Шершнев, Дмитрий Тростников / Коллаж Атас.инфо
Угольная пыль стала огромной проблемой для жителей новосибирской деревни
Деревня Харино живет в угольной пыли у разреза «Восточный» в Искитимском районе Новосибирской области. Ее жители показали черные ладони после сбора ягоды, рассказали про грохот большегрузов, закрытые форточки и лекарства от аллергии. Пыль и разбитые дороги — вот две проблемы людей, живущих возле угольного разреза.

«Собрала ягоду — до сих пор черные руки»

Людмила Буданцева, жительница Харино, пенсионер:

«Угольная грязь. Кушайте ягодку, на здоровье! (Показывает ладони, перепачканные в черной пыли. Прим.ред.) Вот так в деревне и живем. Пыль постоянно. Ничего не могу сорвать. Все надо мыть, мыть и мыть… Собрала ягоду — до сих пор черные руки. А укроп же не будешь шоркать? Он же не тряпка… Дождь пройдет — спасибо! Дождь не прошел — так живем. А куда деваться? Некуда деваться!..

Ягоду приходится мыть от угольной пыли в трех водахЯгоду приходится мыть от угольной пыли в трех водах
Ягоду приходится мыть от угольной пыли в трех водах
Фото: Дмитрий Тростников

Кашляем, конечно. Как чахоточные. Утром встанешь, сопли текут. Их подотрешь, лекарство от аллергии выпьешь и пойдешь работать. У меня хронический бронхит. Мы родились здесь и жили. Когда пошли на пенсию — построили здесь дом. Но столько пыли тогда не было. Был один разрез. А теперь разрезов много. Пыли — тьма. А мы дом построили — столько денег вбухали. Мы лето здесь живем, зимой в Линево уезжаем. А дом стоит у нас».

В окрестностях Харино повсюду пыль. оттенки от серого, до черногоВ окрестностях Харино повсюду пыль. оттенки от серого, до черного
В окрестностях Харино повсюду пыль. оттенки от серого, до черного
Фото: Дмитрий Тростников

«Раньше в речке Елбаш водился хариус»

Василий Заботин, пенсионер. Переехал в отдаленную деревню Харино подальше от города за хорошей экологией в 1992 году.

«Когда мы переехали сюда из Новосибирска — это было спокойное, чистое место. В речке Елбаше хариус водился. Сейчас, если ветер дует с севера — мы задыхаемся. Вечерами форточки не открыть. Пыль не дает ни проветрить помещения, ни выйти на улицу посидеть спокойно. Особенно, когда начинается пересмена утром и вечером, поток большегрузов идет очень большой. Представьте, 50-60 машин идет в течении часа — тут стоит такой барабан! Представьте, сколько поднимается пыли от этих машин. И все это оседает на нашу деревню.

Над угольным разрезом стоит облако пылиНад угольным разрезом стоит облако пыли
Над угольным разрезом стоит облако пыли
Фото: Артем Шершнев

Мы просили администрацию поливать дороги во время пересмены, чтобы пыль не поднималась. Постоянно говорим об интенсивном орошении дорог. Они деньги делают, но надо же подумать и о людях. Мы не против, что они копают. Но пусть они соблюдают нормы нашего проживания.

На разрезах Искитимского района компаниями группы "Сибантрацит" ведется масштабная добыча угляНа разрезах Искитимского района компаниями группы "Сибантрацит" ведется масштабная добыча угля
На разрезах Искитимского района компаниями группы "Сибантрацит" ведется масштабная добыча угля
Фото: Артем Шершнев

Когда несколько дней стоит жара совсем плохо. Пью от аллергии супрастин и цетиризин. Все это связано с экологией: что мы пьем, что мы едим. Как бы мы ни мыли, как бы ни старались — пыль остается».

«Вкус угольной пыли во рту»

Татьяна Горлова, пенсионер:

«Главное — это пыль. Особенно, если ветер дует с севера, со стороны разреза „Восточный“. Страшно выйти. И во рту вкус угольной пыли. Ягоду смородину и малину приходится мыть в трех водах. Промываем — и все равно. Везде угольная пыль. И в доме моешь, моешь… Людмила построила добротный дом, а сейчас приходится его бросать….

Слева-направо: Людмила Буданцева, Василий Заботин, Татьяна ГорловаСлева-направо: Людмила Буданцева, Василий Заботин, Татьяна Горлова
Слева-направо: Людмила Буданцева, Василий Заботин, Татьяна Горлова
Фото: Дмитрий Тростников

А нам жить охота. Охота благоустраивать свою усадьбу. У нас ухоженные участки и дома, вода подведена, душевые кабины. Мы стараемся жить, но что будет дальше? У нас много людей поумирало. Возраст 60 и уже все. Диагнозы разные. Онкология тоже присутствует. Но нет доказательств, что это связано с пылью».

Сельхозземли Искитимского района отданы под гаражи «Разреза Восточный»
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«Дорога в плачевном, невозможном виде»

Борис Горлов, депутат местного совета и староста Харино:

«Идут большегрузы. Представьте, если он везет 40 тонн груза и сам весит тонн 30. А дороги не предназначены для этого. Сворачиваешь с бетонки на Усть-Чем и до самого разреза дорога в плачевном невозможном виде. Потому что давится. А она региональная, принадлежит области.

Мы страдаем от угольной пыли, деревня Усть-Чем страдает от автомобильного транспорта. Через деревню идет дорога с выходом на кемеровскую трассу. По ней и большегрузы идут, и возят «БелАЗы» разобранные. Люди давятся пылью. А у нас здесь другая — угольная пыль.

Староста Харино Борис ГорловСтароста Харино Борис Горлов
Староста Харино Борис Горлов
Фото: Дмитрий Тростников

Заложено поливать дорогу каждые два часа — пусть льют! Пыль убивает. Пыль надо как-то убрать. Надо ответственнее относиться к дисциплине полива.

Главную проблему жителям Харино доставляет транспортировка угля большегрузами по дороге, которая предназначена для общественного транспортаГлавную проблему жителям Харино доставляет транспортировка угля большегрузами по дороге, которая предназначена для общественного транспорта
Главную проблему жителям Харино доставляет транспортировка угля большегрузами по дороге, которая предназначена для общественного транспорта
Фото: Артем Шершнев

Проблема в транспортировке угля автомобильным транспортом с разреза до обогатительной фабрики. Сделали железную дорогу, запустили. Но еще что-то не срастается, чтобы полностью, [транспортировать уголь по железной дороге]. Нам было обещано, что автомобильная дорога вблизи Харино будет использовалась только для обслуживающего транспорта: автобусов и проч. Грузового транспорта с углем здесь не должно быть. Вроде как. Уже грузят вагоны. Но уголь продолжают автомобильным транспортом возить.

Если уберут автомобильный транспорт, как и обещали, и будут отгружать уголь на переработку по железной дороге — может быть, станет лучше. А так и бор, и речка у нас тут. Места шикарные».

Василий Заботин на фоне почерневших, гибнущих берез рассказал, что раньше в местной речке водился хариус, настолько чистой была вода Василий Заботин на фоне почерневших, гибнущих берез рассказал, что раньше в местной речке водился хариус, настолько чистой была вода
Василий Заботин на фоне почерневших, гибнущих берез рассказал, что раньше в местной речке водился хариус, настолько чистой была вода
Фото: Дмитрий Тростников

По словам Бориса Горлова, расстояние от разреза «Восточный» до территории деревни — 600 м. Еще два разреза, где уголь добывается открытым способом находятся в 4-5 км от Харино.

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