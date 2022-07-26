Банк ВТБ лишился 7 млн рублей – он незаконно помог банкроту в Новосибирске

Однако в Новосибирске филиал банка ВТБ разрешил Тимошину в 2021 году открыть счет. С него он получил 7 732 827 рублей. Тогда финуправляющий обратился в суд. Согласно закону, банк обязан возместить убытки, если знал о финансовом положении должника. В итоге через суд у организации заберут эту сумму, а также банк выплатит госпошлину в размере 61 тысяч рублей.