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Posted 26 июля 2022, 04:06

Published 26 июля 2022, 04:06

Modified 17 сентября 2022, 07:54

Updated 17 сентября 2022, 07:54

Банк ВТБ лишился 7 млн рублей – он незаконно помог банкроту в Новосибирске

Банк ВТБ лишился 7 млн рублей – он незаконно помог банкроту в Новосибирске

26 июля 2022, 04:06
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Банк ВТБ выплатил 7 миллионов рублей за незаконную помощь банкроту. Об этом говорится на сайте Арбитражного суда по региону. Из материалов ведомства следует, что банк разрешил банкроту снять деньги со счета, однако это решение было незаконным.

Истцом является Евгений Михайлов – он выступает в роли финансового управляющего Александра Тимошина. В 2019 году последнего признаки банкротом, а затем ввели процедуру реализации имущества.

По закону, имущество банкрота может быть только в распоряжении финансового управляющего. Если кто-либо проводит сделки без его ведома, то они являются недействительными. Также управляющий открывает и закрывает счета «подопечного» в кредитных организациях, так как должник не имеет право делать это сам.

Однако в Новосибирске филиал банка ВТБ разрешил Тимошину в 2021 году открыть счет. С него он получил 7 732 827 рублей. Тогда финуправляющий обратился в суд. Согласно закону, банк обязан возместить убытки, если знал о финансовом положении должника. В итоге через суд у организации заберут эту сумму, а также банк выплатит госпошлину в размере 61 тысяч рублей.

«Финансовый управляющий ссылается на то, что банк, превысив полномочия и без согласия финансового управляющего заключил договор банковского счёта с гражданином, признанным несостоятельным (банкротом), в связи с чем истец обратился с настоящим иском в суд»,

говорится в документе суда.

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