Приговор директору переполненной школы № 76 в Новосибирске оставили в силе

Posted 26 июля 2022, 08:50
Published 26 июля 2022, 08:50
Modified 17 сентября 2022, 07:54
Updated 17 сентября 2022, 07:54
В марте суд пришёл к выводу о том, что образовательным учреждением №76 не предприняты все зависящие от него меры по соблюдению установленных законодательством правил и норм. Тогда ведомство оштрафовало директора школы Надежду Равлюк.
Поддержал педагога и глава Минобразования региона Сергей Федорчук. Министр не увидел в действиях руководителя образовательного учреждения нарушений. Наоборот, он отметил, что Равлюк поступила правильно в условиях дефицита мест. Однако приговор суда оставили в силе.