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Posted 26 июля 2022, 08:50

Published 26 июля 2022, 08:50

Modified 17 сентября 2022, 07:54

Updated 17 сентября 2022, 07:54

Приговор директору переполненной школы № 76 в Новосибирске оставили в силе

Приговор директору переполненной школы № 76 в Новосибирске оставили в силе

26 июля 2022, 08:50
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Новосибирский областной суд не стал менять приговор директору переполненной школы – руководителя оштрафовали. Ранее на сторону педагога стали многие, в том числе прокурор Октябрьского района.

В марте суд пришёл к выводу о том, что образовательным учреждением №76 не предприняты все зависящие от него меры по соблюдению установленных законодательством правил и норм. Тогда ведомство оштрафовало директора школы Надежду Равлюк.

Поддержал педагога и глава Минобразования региона Сергей Федорчук. Министр не увидел в действиях руководителя образовательного учреждения нарушений. Наоборот, он отметил, что Равлюк поступила правильно в условиях дефицита мест. Однако приговор суда оставили в силе.

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#Образование#Новосибирск#Школа#Суд
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