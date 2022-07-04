Директора аквапарка арестовали за поджог жены в Новосибирской области

По версии следствия, 30 июня ревнивый мужчина поругался с 38-летней экс-женой, когда пришел пьяным к ней в дом по улице Остальцова в Сузуне. В ходе ссоры сибиряк взял нож и несколько раз ударил им в тело женщины. Когда она потеряла сознание, он облил её и дом бензином, а потом поджег.