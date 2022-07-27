До смерти забивший бабушку новосибирец сел на 11 лет в колонию

Posted 27 июля 2022, 06:08
Published 27 июля 2022, 06:08
Modified 16 августа 2022, 22:35
Updated 16 августа 2022, 22:35
По данным следствия, 45-летний мужчина и его 78-летняя соседка отправились вместе за грибами. Они решили остановиться на даче, чтобы отдохнуть и выпить.
В один момент между знакомыми произошла ссора – бабушка нелестно высказалась о семье обвиняемого. Это не понравилось новосибирцу, и тот воспринял ее слова агрессивно.
Тогда мужчина набросился на бабушку и жестоко ее избил. Она умерла на месте. В октябре 2021 года суд приговорил обвиняемого к 11,6 годам колонии строгого режима. Он попытался обжаловать решение, но суд оставил его в силе.