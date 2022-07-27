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Posted 27 июля 2022, 06:08

Published 27 июля 2022, 06:08

Modified 16 августа 2022, 22:35

Updated 16 августа 2022, 22:35

До смерти забивший бабушку новосибирец сел на 11 лет в колонию

До смерти забивший бабушку новосибирец сел на 11 лет в колонию

27 июля 2022, 06:08
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Трагедия произошла осенью 2020 года в районе Бердска. Мужчина избил пожилую женщину, а та скончалась от полученных травм. Суд приговор злоумышленника к 11 годам колонии – решение оставили в силе.

По данным следствия, 45-летний мужчина и его 78-летняя соседка отправились вместе за грибами. Они решили остановиться на даче, чтобы отдохнуть и выпить.

В один момент между знакомыми произошла ссора – бабушка нелестно высказалась о семье обвиняемого. Это не понравилось новосибирцу, и тот воспринял ее слова агрессивно.

Тогда мужчина набросился на бабушку и жестоко ее избил. Она умерла на месте. В октябре 2021 года суд приговорил обвиняемого к 11,6 годам колонии строгого режима. Он попытался обжаловать решение, но суд оставил его в силе.

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