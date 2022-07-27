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Posted 27 июля 2022, 06:34

Published 27 июля 2022, 06:34

Modified 17 сентября 2022, 07:54

Updated 17 сентября 2022, 07:54

Под Новосибирских кассиров заставили выкупить непроданный по акции кофе

Под Новосибирских кассиров заставили выкупить непроданный по акции кофе

27 июля 2022, 06:34
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Кассиру супермаркета «Монетка» Ирине в Бердске Новосибирской области пришлось уволиться с работы из-за принуждений руководства. С её слов, сотрудников заставляли покупать нераспроданный по акции кофе.

Сибирячка рассказала, что 19 июля директор объявила всем кассирам о том, что они обязаны купить кофе, который не смогли продать по акции. Также она требовала предоставить от каждого чек на покупку.

Ирина зарабатывает 24 000 в месяц, одна воспитывает 16-летнего сына. Они проживают в съемной квартире и не могут позволить покупку ненужных товаров, цитирует женщину Бердск-Онлайн.

Она отметила, что её зарплата не зависит от объема продажи продуктов по акции. Женщина призналась, что почувствовала себя не свободной, поэтому уволилась.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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