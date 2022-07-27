Под Новосибирских кассиров заставили выкупить непроданный по акции кофе

Posted 27 июля 2022, 06:34
Published 27 июля 2022, 06:34
Modified 17 сентября 2022, 07:54
Updated 17 сентября 2022, 07:54
Сибирячка рассказала, что 19 июля директор объявила всем кассирам о том, что они обязаны купить кофе, который не смогли продать по акции. Также она требовала предоставить от каждого чек на покупку.
Ирина зарабатывает 24 000 в месяц, одна воспитывает 16-летнего сына. Они проживают в съемной квартире и не могут позволить покупку ненужных товаров, цитирует женщину Бердск-Онлайн.
Она отметила, что её зарплата не зависит от объема продажи продуктов по акции. Женщина призналась, что почувствовала себя не свободной, поэтому уволилась.