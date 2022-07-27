Выбили глаз: дебош закончился стрельбой в Новосибирске

Posted 27 июля 2022, 06:40
Published 27 июля 2022, 06:40
Modified 17 сентября 2022, 07:54
Updated 17 сентября 2022, 07:54
По информации канала «АСТ-54 Black», инцидент был у дома №29 на улице Спортивная. Местные жители микрорайона Чистая Слобода рассказали Atas.info, что проснулись от звуков стрельбы.
«Точно были крики про выбитый глаз. Вызвали полицию и скорую. Двух бедолаг госпитализировали»,
рассказал Atas.info свидетель происшествия.
В полиции сообщили, что двое мужчин поссорились и нанесли друг другу повреждения. В настоящее время идет проверка и установление всех причин конфликта.