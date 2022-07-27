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Posted 27 июля 2022, 06:40

Published 27 июля 2022, 06:40

Modified 17 сентября 2022, 07:54

Updated 17 сентября 2022, 07:54

Выбили глаз: дебош закончился стрельбой в Новосибирске

Выбили глаз: дебош закончился стрельбой в Новосибирске

27 июля 2022, 06:40
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ленинском районе Новосибирска ночью, 27 июля произошел конфликт, в котором применили оружие. Участники скандала экстренно доставлены в больницу. Информацию подтвердили в ГИБДД.

По информации канала «АСТ-54 Black», инцидент был у дома №29 на улице Спортивная. Местные жители микрорайона Чистая Слобода рассказали Atas.info, что проснулись от звуков стрельбы.

«Точно были крики про выбитый глаз. Вызвали полицию и скорую. Двух бедолаг госпитализировали»,

рассказал Atas.info свидетель происшествия.

В полиции сообщили, что двое мужчин поссорились и нанесли друг другу повреждения. В настоящее время идет проверка и установление всех причин конфликта.

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#Криминал#Происшествия#Новосибирск
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