Стрельба в Мошково: прокуратура Новосибирска обжаловала приговор друзьям Абдуллаева

В ходе судебного заседания двух друзей погибшего молодого парня отправили в колонию на сроки (4 и 1,5 года), третьего освободили. Этот приговор прокуроры сочли мягким и обжаловали, пишет «КП-Новосибирск» со ссылкой на собственный источник.
Напомним, резонансный инцидент со стрельбой сотрудника ГИБДД, в ходе которой погиб Векил Абдуллаев произошел в Мошково 28 мая 2021 года. Инспектор ДПС произвёл случайный выстрел в потасовке с парнем, и он погиб вскоре в больнице. Спустя недолгое время по делу арестовали полицейского, но потом отпустили и задержали попутчиков погибшего. Следствие установило, что они оказывали жесткое сопротивление в момент задержания.