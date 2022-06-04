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Стрельба в Мошково: прокуратура Новосибирска обжаловала приговор друзьям Абдуллаева

4 июня 03:31
Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области
Прокуратура обжаловала приговор попутчикам Векила Абдуллаева, который погиб в потасовке с инспектором ДПС на мошковской трассе в Новосибирской области. Судья вынес им наказание ещё в мае 2022 года.

В ходе судебного заседания двух друзей погибшего молодого парня отправили в колонию на сроки (4 и 1,5 года), третьего освободили. Этот приговор прокуроры сочли мягким и обжаловали, пишет «КП-Новосибирск» со ссылкой на собственный источник.

Напомним, резонансный инцидент со стрельбой сотрудника ГИБДД, в ходе которой погиб Векил Абдуллаев произошел в Мошково 28 мая 2021 года. Инспектор ДПС произвёл случайный выстрел в потасовке с парнем, и он погиб вскоре в больнице. Спустя недолгое время по делу арестовали полицейского, но потом отпустили и задержали попутчиков погибшего. Следствие установило, что они оказывали жесткое сопротивление в момент задержания.

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