Стрельба в Мошково: прокуратура Новосибирска обжаловала приговор друзьям Абдуллаева

Напомним, резонансный инцидент со стрельбой сотрудника ГИБДД, в ходе которой погиб Векил Абдуллаев произошел в Мошково 28 мая 2021 года. Инспектор ДПС произвёл случайный выстрел в потасовке с парнем, и он погиб вскоре в больнице. Спустя недолгое время по делу арестовали полицейского, но потом отпустили и задержали попутчиков погибшего. Следствие установило, что они оказывали жесткое сопротивление в момент задержания.